Carnevali che si incontrano: Turbigo ospite alla festa di Galliate

Tradizioni, maschere e collaborazione tra Comuni: il Carnevale diventa un ponte tra territori. Appuntamento il 21 febbraio a Turbigo.

Il Carnevale come occasione di incontro, scambio e comunità. È questo lo spirito che ha accompagnato la presenza di Turbigo all’apertura ufficiale del Carnevale di Galliate, un momento di festa che ha dato il via alle celebrazioni galliatesi tra colori, musica e grande partecipazione.

A rappresentare Turbigo, nel pomeriggio inaugurale, il sindaco Fabrizio Allevi, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Dante Bolognesi. Cuore simbolico dell’evento, la tradizionale consegna delle chiavi della città alle maschere storiche Manghin e Manghina da parte del sindaco di Galliate Alberto Cantone, rito che segna ufficialmente l’inizio del Carnevale.

Una cerimonia partecipata e vivace, arricchita anche dalla presenza del Comune di Romentino con le proprie maschere, a testimonianza di un Carnevale che supera i confini comunali e diventa racconto condiviso di tradizioni locali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Pro Loco Galliate, guidata dal presidente Raffaele Ferrari, e a tutti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione della giornata, oltre allo speaker Mirko Lombardo, voce e anima della festa.

L’incontro tra Galliate e Turbigo, però, non si esaurisce qui: il filo del Carnevale proseguirà il 21 febbraio, quando sarà Galliate a ricambiare la visita partecipando al Carnevale di Turbigo. Un passaggio di testimone che racconta quanto la collaborazione tra Comuni, associazioni e cittadini possa rendere ancora più ricche e partecipate le feste popolari, trasformando il divertimento in un vero momento di comunità.

