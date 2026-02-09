Castano mette a fuoco il talento: sold out il corso avanzato di fotografia

Con “Sfumature Castanesi” la passione diventa tecnica e racconto del territorio: molto partecipato il nuovo corso promosso dall'associazione.

Dalle impostazioni più raffinate alle scelte di linguaggio visivo, passando per aneddoti e curiosità che fanno la differenza tra uno scatto corretto e uno che sa raccontare. Ha preso il via mercoledì sera il corso di fotografia di livello avanzato promosso dal Gruppo Fotografico Sfumature Castanesi, un percorso pensato per chi vuole spingersi oltre la tecnica di base e affinare lo sguardo.

L’adesione ha superato ogni aspettativa: posti esauriti e un’aula piena di appassionati, segno di un interesse vivo e diffuso per la fotografia come strumento espressivo e culturale. Un entusiasmo che racconta anche la qualità dell’offerta formativa, costruita su contenuti concreti, confronto e pratica.

All’apertura del corso non è mancato il saluto dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Roberto Colombo ha voluto ringraziare il Gruppo per il lavoro costante svolto in città e sul territorio, sottolineando il valore di una realtà capace di documentare la vita castanese con competenza e sensibilità. Un ruolo che, negli anni, ha contribuito a far conoscere Castano anche oltre i confini locali, attraverso immagini che diventano memoria e racconto condiviso.

Il calendario del corso proseguirà nelle prossime settimane, accompagnando i partecipanti in un percorso di crescita tecnica e creativa. Perché dietro ogni fotografia riuscita c’è studio, passione e – come dimostra “Sfumature Castanesi” – una comunità che crede nel potere delle immagini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!