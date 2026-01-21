CER: nasce la Comunità Energetica

I Comuni scelgono di mettersi in rete non solo per condividere servizi o progettualità, ma per produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili.

La mattina di mercoledì 21 gennaio, in un clima di collaborazione e visione condivisa, i sindaci di Magenta, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Sedriano, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino hanno sottoscritto ufficialmente l’Atto Costitutivo della “CER – Ovest Milanese – Comunità di Energia Rinnovabile”, segnando un passaggio concreto verso un nuovo modello di sviluppo territoriale, più sostenibile, partecipato e attento all’ambiente.

Un atto formale che ha però un significato molto più ampio: per la prima volta i Comuni del Magentino scelgono di mettersi in rete non solo per condividere servizi o progettualità, ma per produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, con un approccio non profit e orientato al bene delle comunità locali.

La CER – Ovest Milanese nasce infatti con l’obiettivo di ridurre i costi energetici, favorire l’autoconsumo e incentivare una transizione ecologica concreta, capace di generare benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali. Un passo importante, in un momento storico in cui il tema dell’energia è sempre più legato a quello della sostenibilità, dell’autonomia e della giustizia sociale.

Determinante, già nella fase di avvio, il contributo di ASM, la società partecipata del Comune di Magenta, che ha messo a disposizione competenze tecniche e supporto operativo, accompagnando i Comuni nella costruzione di un progetto complesso ma strategico.

«Oggi si è costituita la CER dell’Ovest Milanese – ha dichiarato il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo – una collaborazione concreta tra i Comuni del Magentino su un tema strategico come quello delle energie rinnovabili. È un esempio virtuoso di lavoro condiviso tra Amministrazioni, con una prospettiva importante per il territorio. La firma di oggi rappresenta la partenza di una nuova associazione che vedrà ulteriori sviluppi anche per il nostro Comune».

Il primo cittadino magentino ha voluto anche ringraziare il vicesindaco Enzo Tenti, che ha seguito passo dopo passo la fase preparatoria del progetto, approvato dal Consiglio comunale lo scorso novembre, e ha annunciato il rappresentante di Magenta all’interno della nuova governance: Fabrizio Ispano siederà infatti nel Consiglio di Amministrazione della CER, guidato dal presidente Flavio Polloni.

«A tutto il nuovo CDA rivolgo i migliori auguri di buon lavoro», ha concluso Del Gobbo, sottolineando come la nascita della Comunità di Energia Rinnovabile sia solo l’inizio di un percorso che potrà portare benefici diffusi al territorio.

Per il Magentino si apre così una nuova stagione: quella in cui l’energia non è solo un costo da sostenere, ma una risorsa da produrre e condividere insieme, rafforzando il legame tra Comuni, cittadini e ambiente. Una sfida moderna, che affonda però le radici nello spirito di collaborazione che da sempre caratterizza questa parte di territorio.

