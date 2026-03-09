Savignano, omaggio alle donne

Arte, danza e testimonianze di talento con l’étoile del Teatro alla Scala in un incontro speciale promosso dalla Commissione Cultura.

Un pomeriggio intenso e ricco di emozioni quello vissuto sabato 7 marzo ad Arconate, dove la comunità si è ritrovata per l’iniziativa “Arconate per le Donne”, appuntamento promosso dalla Commissione Cultura per celebrare l’universo femminile attraverso l’arte, la danza e il racconto di una vita straordinaria.

Ospite d’eccezione è stata l’étoile del Teatro alla Scala Luciana Savignano, protagonista di una carriera che ha lasciato un segno profondo nel panorama della danza internazionale. Con eleganza e sensibilità, l’artista si è raccontata in un dialogo che ha intrecciato ricordi, esperienze e riflessioni sul valore dell’arte e della passione.

A guidare l’intervista è stata Laura Cesareo della Commissione Cultura, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra i momenti più significativi della carriera della celebre ballerina, mettendo in luce non solo il talento artistico ma anche la forza e la determinazione che hanno caratterizzato il suo percorso.

Ad arricchire l’incontro è stata anche la presenza del coreografo, ballerino e docente di danza contemporanea Francesco Posa, che ha portato con sé alcune giovani allieve. Proprio loro hanno regalato al pubblico un’intensa esibizione finale, chiudendo la serata con un momento di grande suggestione e dimostrando come la passione per la danza continui a rinnovarsi nelle nuove generazioni.

La serata è stata diretta dal vicesindaco Fabio Gamba e ha rappresentato un momento significativo di cultura, confronto e valorizzazione del talento femminile. Un appuntamento capace di unire arte e comunità, ricordando come la cultura possa essere uno spazio privilegiato per raccontare storie, condividere esperienze e guardare al futuro con entusiasmo.

