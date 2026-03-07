Malvaglio tifa per Riccardo Cardani

Domenica 8 marzo ritrovo in via Roma per sostenere il concittadino alla prima gara delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una comunità che si ritrova, si emoziona e fa sentire il proprio affetto. Domenica 8 marzo a Malvaglio cittadini, amici e appassionati di sport si daranno appuntamento per sostenere il loro concittadino Riccardo Cardani, impegnato nella sua prima gara alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il ritrovo è previsto dalle ore 10.30 all’angolo tra via Chiesa e via Roma, dove sarà allestito un momento di incontro e tifo per seguire e incoraggiare l’atleta del territorio in questa importante sfida sportiva internazionale. Un’iniziativa semplice ma carica di significato, pensata proprio per dimostrare vicinanza e sostegno a Cardani nel giorno del suo debutto paralimpico.

Riccardo Cardani rappresenta infatti una storia di passione, forza e determinazione. Dopo l’incidente che in giovane età gli ha paralizzato il braccio destro, non ha mai smesso di credere nello sport, trasformando le difficoltà in energia e motivazione. Dal nuoto allo snowboard, il suo percorso lo ha portato fino alla convocazione ai Giochi paralimpici, coronando un sogno costruito con impegno e sacrificio.

Per questo motivo Malvaglio e tutto il territorio vogliono essere al suo fianco. Domenica mattina sarà quindi un’occasione per condividere l’emozione di un traguardo importante e per dimostrare quanto una comunità possa fare squadra attorno ai propri talenti.

Un tifo speciale, quello che partirà dal paese, con un unico messaggio: forza Riccardo, siamo tutti con te.

