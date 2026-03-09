Milano si tinge di verde con “Spirit of Ireland”

Tre giorni di musica, danza e tradizioni irlandesi allo Spirit de Milan per celebrare San Patrizio.

Milano si prepara a vivere un fine settimana dal sapore irlandese. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo lo Spirit de Milan ospiterà l’ottava edizione di “Spirit of Ireland”, l’evento dedicato alla festa di San Patrizio che ogni anno richiama appassionati di musica, cultura e tradizioni dell’isola di smeraldo.

Inserita nel calendario ufficiale della Ireland Week del Turismo Irlandese, la manifestazione trasformerà il locale di via Bovisasca in un piccolo angolo d’Irlanda tra concerti, danze tradizionali, sapori tipici e momenti di convivialità. Per tre giorni il pubblico potrà immergersi in un ricco programma di appuntamenti, con musica dal vivo, workshop di danza irlandese, spettacoli dell’Accademia di ballo Gens d’Ys e lezioni aperte a tutti per muovere i primi passi in questa affascinante tradizione.

Protagonista sarà naturalmente la musica: sul palco saliranno due band direttamente dall’Irlanda, gli Seo Linn e i Tribesmen, affiancate da alcune delle migliori formazioni italiane specializzate in musica irish. Ad aprire il festival, venerdì sera, sarà il concerto di Andrea Rock & The Rebel Poets, seguito da numerosi altri live che accompagneranno il pubblico fino a notte fonda.

Accanto alla musica non mancherà la tradizione gastronomica. Durante il weekend saranno proposti piatti tipici irlandesi, tra cui salmone e ostriche provenienti direttamente dall’Irlanda, accompagnati dall’immancabile Guinness. In programma anche l’Irish brunch, che per la prima volta sarà proposto sia sabato sia domenica a partire dalle 12.30.

Le serate saranno arricchite anche dalle incursioni teatrali di Davide Lorenzo Palla di “Tournée da Bar”, che guiderà il pubblico insieme a Umberto Crespi, presidente dell’Accademia di ballo Gens d’Ys.

“Spirit of Ireland” è pensato anche per le famiglie: nel pomeriggio sono previste attività dedicate ai bambini, tra giochi, disegno e momenti di partecipazione aperti a tutti. Sabato pomeriggio sarà inoltre possibile seguire allo Spirit de Milan la partita del Sei Nazioni di rugby tra Irlanda e Inghilterra, aggiungendo ulteriore atmosfera alla festa.

Tre giorni all’insegna della musica, della cultura e della convivialità, nel segno di uno degli auguri più celebri della tradizione irlandese: “May your glass be ever full”, che il tuo bicchiere sia sempre pieno.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.spiritofireland.it

