Ardita Combat Club, pioggia di medaglie tra Europa e Lombardia

Cinque ori e un argento per gli atleti della società: risultati che premiano impegno, passione e lavoro di squadra.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’associazione sportiva Ardita Combat Club, protagonista sui ring europei e regionali con risultati che confermano la crescita dei suoi giovani atleti.

Al Campionato Europeo Open di pugilato WBFC, i ragazzi della società hanno ottenuto tre importanti medaglie, dimostrando tecnica, determinazione e grande preparazione. Sul gradino più alto del podio sono saliti Federico Rijitano e Deniel Arrabito, entrambi medaglia d’oro, mentre Mirko Bellino ha conquistato una preziosa medaglia d’argento.

Successi anche in ambito regionale con il Torneo Lombardia Open di Federkombat, dove le due atlete in gara hanno dominato le rispettive categorie. Martina Combi e Francesca Salieri hanno infatti conquistato entrambe la medaglia d’oro, portando ancora una volta il nome della società tra i protagonisti della competizione.

Un plauso particolare va proprio a Martina Combi, attualmente in Thailandia per un intenso periodo di allenamento in uno dei più prestigiosi camp del Paese insieme al suo maestro Davide Giacometti. Un’esperienza di alto livello che testimonia la volontà di continuare a crescere e migliorarsi.

A congratularsi con gli atleti è stata anche l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello, che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione: “Questi giovani rappresentano un esempio di impegno, costanza e passione. I loro risultati sono motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità. A loro e ai loro allenatori rivolgo un sincero ringraziamento per portare alto il nome del nostro territorio”.

Risultati che confermano come lo sport, oltre alle medaglie, sappia costruire percorsi di crescita personale, spirito di squadra e orgoglio per tutta la comunità.

