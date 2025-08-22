Sound Tracks Blues Festival

La filosofia del festival che si snoda attraverso la scelta selettiva degli artisti per mantenere alto il valore culturale del SoundTracks blues festival.

Dopo dodici anni il Sound Tracks Festival è tornato al carcere di Bollate. La prima volta fu per il concerto di Guitar Ray & The Gamblers nel 2013 e da allora il desiderio di ritornare non si è mai affievolito e ha trovato risposta nell’edizione di quest’anno.

In apertura dell’incontro, in un clima coinvolgente e ricco di entusiasmo, il dott. Giorgio Leggieri, direttore della struttura, nel suo intervento introduttivo ha manifestato la soddisfazione nell’ospitare la conferenza stampa dichiarando, tra l’altro, che: questa volta siamo noi che da dentro facciamo qualcosa che è fuori. Siamo tutti ben contenti che sia tornata una collaborazione per portare, dentro, l’aspetto culturale che anima il Festival, attraverso le molteplici forme della musica neroamericana.

Alla presenza di Sindaci e Assessori dei Comuni che ospiteranno i concerti, da Lorenzo Radice a Susanna Biondi a Franca Meraviglia, a Anna Poretti in rappresentanza della Fondazione Ticino Olona, degli addetti stampa e radio, da Buscadero a il Popolo del Blues a Mescalina a Radio Marconi, media sponsor della manifestazione, e di alcuni ospiti della struttura carceraria, è stato illustrato il programma con un ampio approfondimento sui curricula dei musicisti di questa edizione ed è stata ribadita dal Presidente del Comitato Promotore, Daniela Rossi Oggioni, la filosofia del festival che si snoda attraverso la scelta selettiva degli artisti per mantenere alto il valore culturale del SoundTracks blues festival. Dal 2005 la rassegna ideata dal Luciano Oggioni, assente ma sempre più presente, punta su una musica di alto livello perché essa è strettamente correlata a un'esperienza culturale allo stato puro. Noi intendiamo la Cultura come mezzo per abbattere le barriere, annullare le diversità, comprendere le ingiustizie e colmare i baratri delle disuguaglianze educative e sociali. La Cultura, per citare la sapienza popolare, fa vedere "oltre la punta del proprio naso": usa le lenti della vera libertà.

Dentro questa visione la presenza del Sound Tracks blues festival nella casa di reclusione di Bollate, grazie al direttore, dott Giorgio Leggieri e al coordinamento della dott.ssa Catia Bianchi vivrà uno dei suoi momenti più coerenti e inclusivi. A Bollate, il 7 ottobre, si esibiranno i Superdownhome, un super duo partito dal rural blues delle origini, una musica che affonda la propria storia nella vita di persone in gravi difficoltà, emarginate, che hanno trovato in essa una possibilità di sopravvivenza e, spesso, di riscatto. Opening act del concerto: "The Seven band" un gruppo di musicisti ospiti della struttura stessa con la passione per la musica. È il nostro modo di dare concretezza alle parole: disponibilità, confronto, umanità, rinnovamento.

Le altre date del Sound Tracks faranno tappa a:

Busto Garolfo, venerdì 29 agosto con un autorevole artista, molto conosciuto sul nostro territorio e presenza storica al festival, Paolo Bonfanti con la sua super band;

Legnano, domenica 31 agosto con il trombettista e cantante neroamericano, Boney Fields Band. Funk e blues, questi due lati di una vera grande musica nera, Boney Fields li fonde fedelmente con tutta la competenza di una carriera trascorsa a vagare per i palchi di tutto il mondo.

San Giorgio su Legnano, giovedì 4 Settembre, uno dei migliori chitarristi internazionali, Tolo Marton band. (Tolo per l’Italia è un patrimonio nazionale. Roger Glover bassista dei Deep Purple).

Canegrate, sabato 13 Settembre, dalla vittoria dell’International Blues Challenge di Menphis, l’eccellente combo dei Sacromud band.

Nerviano, venerdì 26 Settembre un omaggio al grande artista Nick Becattini con il concerto Nick Becattini Legacy.

Alle ore 17,30 la biblioteca di Nerviano propone una visita guidata al Chiostro degli Olivetani a cui seguirà la presentazione del libro di Nick Becattini, Catartico Blues, raccontato dal giornalista Silvano Brambilla (Il popolo del blues) e Giancarlo Trenti, manager di Nick, che hanno condiviso con lui tanti momenti bellissimi: quelli del musicista e quelli dello scrittore. Dopo la presentazione un aperitivo insieme.

Il concerto del 7 ottobre è riservato agli ospiti della struttura di Bollate. Tutti gli altri concerti sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

