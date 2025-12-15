meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, pioggia
Mar, 16/12/2025 - 22:20

data-top

martedì 16 dicembre 2025 | ore 22:57

Gaia Albè al Progetto Qualificazione Atlete

Il progetto è rivolto alle atlete nate negli anni 2012 e 2013 e ha come obiettivo quello di individuare, valorizzare e accompagnare giovani pallavoliste con promettenti caratteristiche tecnico–fisiche.
Inveruno - Gaia Albè

Un importante riconoscimento per il lavoro del settore giovanile della SOI Inveruno arriva dal Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco. Nella giornata di domenica 14 dicembre, infatti, la società inverunese è stata rappresentata da Gaia Albè, palleggiatrice dell’Under 16 Volley, che ha preso parte all’ultimo allenamento a partecipazione libera del Progetto Qualificazione Atlete – Settore Femminile.

L’appuntamento si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Rozzano e ha segnato la tappa conclusiva del percorso “aperto” di osservazione promosso dalla FIPAV territoriale, in vista della definizione delle due squadre rappresentative femminili Blue Team e Red Team. Il progetto è rivolto alle atlete nate negli anni 2012 e 2013 e ha come obiettivo quello di individuare, valorizzare e accompagnare giovani pallavoliste con promettenti caratteristiche tecnico–fisiche all’interno di un percorso federale di crescita.

Gaia Albè, classe 2012, ha partecipato all’allenamento insieme ad altre atlete selezionate durante i mesi di monitoraggio, prendendo parte a una sessione di lavoro tecnico di alto livello, guidata dallo staff del Progetto Qualificazione Atleti FIPAV Milano Monza Lecco. Un’esperienza formativa e stimolante, che ha permesso alle giovani atlete di confrontarsi con metodologie e ritmi di lavoro tipici dei percorsi di selezione federale.

Il cammino del progetto proseguirà nel 2026 con le convocazioni nominative: il primo allenamento è già fissato per martedì 6 gennaio, data che segnerà l’inizio ufficiale della formazione delle due rappresentative e dello screening in vista del successivo processo di qualificazione regionale.

Per la SOI Volley Inveruno si tratta di un risultato significativo, che testimonia la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile e l’attenzione costante verso i percorsi federali di crescita e valorizzazione delle proprie atlete. Un segnale positivo che premia l’impegno della società, dello staff tecnico e delle giovani sportive, confermando Inveruno come realtà attenta allo sviluppo del talento e alla formazione sportiva delle nuove generazioni.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un Volley sempre in crescita
Inveruno - Gruppo allenatori SOI Volley
SOI Volley supera i 170 iscritti: incontri mirati e allenamenti speciali per tecnici, prime divisioni e giovanili.
Under 13: prima vittoria
Inveruno - Prima vittoria per le ragazze under 13 di basket.
La prima squadra femminile di basket della società nei suoi quasi ottant’anni di vita, ha conquistato la prima vittoria ufficiale battendo la Pro Patria Busto Arsizio.
Energia e recupero nel calciatore
Generica - Giovane calciatore
Mercoledì 12 novembre al centro sportivo 'Accademia Inveruno' di via Lazzaretto un incontro dedicato alla nutrizione del giovane atleta.

Invia nuovo commento