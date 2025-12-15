A lezione... della Banda

Per un giorno la cattedra è stata occupata dal Corpo Bandistico S. Cecilia, che ha trasformato l’aula in un vero e proprio spazio di scoperta musicale.

Una mattinata diversa dal solito, fatta di note, racconti ed emozioni, quella vissuta venerdì 12 dicembre dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria, protagonisti dell’iniziativa “A lezione con la Banda”.

Per un giorno la cattedra è stata occupata dal Corpo Bandistico S. Cecilia, che ha trasformato l’aula in un vero e proprio spazio di scoperta musicale. Tra strumenti, spiegazioni e piccoli momenti di esecuzione dal vivo, i bambini hanno potuto conoscere da vicino il mondo della banda, comprendendone il valore culturale e sociale oltre che artistico.

Non solo musica, ma anche educazione alla collaborazione, all’ascolto reciproco e alla passione: temi che i musicisti hanno saputo trasmettere con semplicità e coinvolgimento, stimolando curiosità e domande da parte degli studenti. Un’esperienza formativa che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi alla musica come linguaggio universale e come occasione di crescita personale e di gruppo.

A rendere possibile questa speciale lezione sono stati il presidente Marino Pisoni, il direttore Rosabianca Perego e tutti i musicisti del Corpo Bandistico S. Cecilia, che hanno messo a disposizione tempo, competenza ed entusiasmo, regalando ai bambini un ricordo destinato a rimanere nel tempo.

Un’iniziativa che conferma quanto la collaborazione tra scuola e realtà associative del territorio possa arricchire il percorso educativo, avvicinando le nuove generazioni alla musica e alle tradizioni locali in modo autentico e partecipato.

