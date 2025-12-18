meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue
Sab, 20/12/2025 - 08:50

data-top

sabato 20 dicembre 2025 | ore 09:00

Finto don, per rubare in casa

Fate attenzione: segnalato, infatti, che qualcuno si sta aggirando per le case della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda spacciandosi per don Matteo, cercando così di entrare nelle case e per compiere furti.
Cronaca - Furti in casa

Fate attenzione: segnalato, infatti, che qualcuno si sta aggirando per le case della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda spacciandosi per don Matteo, cercando così di entrare nelle case e per compiere furti. La stessa Comunità ricorda che i sacerdoti non compiono le visite a domicilio per questo Natale 2025, fatta eccezione per gli ammalati che vengono comunque contattati direttamente per accordarsi su giorno e ora della visita.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

"Occhio ai furti in strada"
Vanzaghello / Cronaca - Polizia locale
Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Individuata la vittima le rubano collanine, bracciali o orecchini.
Polizia locale e Carabinieri: controlli ai ‘Tre Salti’
Turbigo / Cronaca - Controlli Polizia locale
Servizio congiunto tra la Polizia locale di Turbigo con i Carabinieri della caserma di Castano e del Comando Compagnia di Legnano e un operatore del Parco del Ticino in località Tre Salti.
Bloccato rave party sul Ticino
Cronaca - Bloccato rave party
Intervento di diverse ore lungo il Ticino per un rave party. Identificate oltre 50 persone e sequestrato materiale. È successo stamattina a Turbigo.

Invia nuovo commento