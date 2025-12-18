Milano / Malpensa
Finto don, per rubare in casa
Fate attenzione: segnalato, infatti, che qualcuno si sta aggirando per le case della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda spacciandosi per don Matteo, cercando così di entrare nelle case e per compiere furti. La stessa Comunità ricorda che i sacerdoti non compiono le visite a domicilio per questo Natale 2025, fatta eccezione per gli ammalati che vengono comunque contattati direttamente per accordarsi su giorno e ora della visita.
