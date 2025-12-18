Finto don, per rubare in casa

Finto don, per cercare di entrare nelle case a rubare. È la segnalazione arrivata proprio in queste ore nella Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto con Induno e Malvaglio). “Fate attenzione, perché si tratta di una truffa. Nessuno di noi sacerdoti sta girando per le benedizioni e quando andiamo in qualche abitazione prima avvisiamo”: è l’appello del “vero” don Matteo.