Per San Marco la Festa Insubre

Torna la grande rassegna a Marcallo con Casone: in programma venerdì 25 aprile, promette di essere un'autentica immersione nelle radici insubri e nelle eccellenze del territorio.

Ogni anno, nel cuore del Magentino, Marcallo con Casone si trasforma in un vivace crocevia di storia, cultura e sapori locali grazie alla Festa dell’Insubria, un evento che richiama centinaia di visitatori da tutto il territorio. L’edizione 2025, in programma venerdì 25 aprile, promette di essere un'autentica immersione nelle radici insubri e nelle eccellenze del territorio. Il fulcro della manifestazione sarà, come da tradizione, il Parco Ghiotti, dove si svolgerà il XXI Insubria Festival: rievocazioni storiche, mercatini artigianali, conferenze e stand gastronomici animeranno la giornata grazie all’organizzazione dell’Associazione Culturale Terra Insubre. Un evento che coniuga intrattenimento e divulgazione, portando alla luce le tradizioni e l’identità culturale dell’Insubria. Ad accendere l’atmosfera saranno anche i concerti, pensati per coinvolgere un pubblico variegato: alle ore 18 spazio al folk irlandese e celtico con il concerto di The Shire, mentre alle ore 21 sarà la volta dei Mortimer Mc Grave, con un’esibizione che fonde rock e suggestioni tradizionali in un sound travolgente. Due appuntamenti imperdibili per chi ama la musica dal vivo e vuole vivere appieno l’energia del festival. Parallelamente, l’intero paese si animerà con una serie di appuntamenti che coinvolgono cittadini di tutte le età: dalla mostra mercato lungo le principali vie del centro, con prodotti tipici locali e artigianato, all’esposizione canina in collaborazione con il Centro Cinofilo La Viola, fino agli stand delle associazioni, ai giochi per bambini e alle esposizioni artistiche dei talenti locali. Non mancheranno i momenti istituzionali e culturali: dalla Santa Messa e corteo commemorativo per l’80° anniversario della Liberazione, all’iniziativa “Libri in Fiera” e agli eventi dedicati alla promozione della lettura per i più piccoli. In particolare, sabato 26 aprile, la Biblioteca comunale ospiterà ‘Un libro per ogni nato’, dedicata ai bambini del 2024, e laboratori sensoriali per la fascia 0-3 anni.

