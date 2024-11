Da ConfCommercio Alto Magentino una rete di aziende contro la violenza di genere. Ad oggi le attività partecipante sono già 20 distribuite tra i comuni di Busto Arsizio, Castano Primo, Inveruno, Magenta, Magnago e Marcallo con Casone.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Confcommercio Alto Magentino ha presentato il proprio progetto #NonSeiSola finalizzato alla realizzazione di una vera e propria rete di attività commerciali, negozi, pubblici esercizi che saranno identificate come “punti di ascolto” per tutte quelle donne che, purtroppo, hanno subito o potrebbero subire atti di violenza. L’appuntamento si è svolto alla presenza delle numerose Amministrazioni che hanno immediatamente sostenuto l’iniziativa quali il Comune di Magenta, il Comune di Inveruno, il Comune di Vittuone, il Comune di Vanzaghello, il Comune di Santo Stefano Ticino ed il Comune di Magnago, intervenuti attraverso i rispettivi Sindaci, Vicesindaci e Assessori, delle attività imprenditoriali che hanno aderito al progetto e, certamente non in ultimo, dell’Arma dei Carabinieri presente con il Comandante della Stazione di Magenta.

Nel corso della conferenza stampa, che ha visto al tavolo dei relatori il Direttore Confcommercio Alto Magentino, Dott. Simone Ganzebi; la Dott.ssa Monica Cozzi, Coordinatrice del Consultorio FareFamiglia di Magenta e la Dott.ssa Federica Dalla Rosa, Psicologa e Formatrice, sono stati forniti i drammatici dati che rendono ancor più evidente la necessità ed utilità di un progetto quale quello realizzato da Confcommercio Alto Magentino. Dal 2023 ad oggi le segnalazioni di questi gravissimi episodi che non sfociano solo in atti di violenza fisica ma che passano anche attraverso formule ed espressioni ancor più subdole quali la violenza psicologica, quella economica che trova molto spesso sfogo in ambiti familiari, sono aumentate del 57%. Ecco perché, come ha sottolineato il Direttore Confcommercio, Dott. Simone Ganzebi, in un contesto sempre più caratterizzato da intangibili reti digitali, con le quali ormai ci si trova quotidianamente costretti a relazionarsi, è importante attuare una rete tangibile e reale di relazioni tra Organizzazioni quali Confcommercio, Istituzioni quali i Comuni e preziose persone presenti sul territorio quali le titolari e i titolari delle attività imprenditoriali e commerciali dei nostri centri abitati. “Quello di oggi è un momento importante perché è, sostanzialmente, l’inizio di un percorso che può portare solamente a risultati positivi . Il conferimento di dedicate vetrofanie utili a identificare queste attività che hanno aderito - evidenzia il Direttore Confcommercio Ganzebi - spero possa trovare nel minor tempo possibile termine quando tutte le attività commerciali ed i negozi del territorio potranno essere dei punti di ascolto per queste sfortunate donne rendendo, in quel momento, di fatto, superata la necessità del conferire queste vetrofanie essendo, e lo spero sinceramente, ogni negozio un utile e prezioso luogo cui ogni donna possa ricevere ascolto. È infatti un progetto rivolto a tutti i Comuni che abbiamo interessato immediatamente così come ad ogni titolare presente sul territorio che voglia divenire parte di questo percorso che genera valore per lo stesso territorio e per le Imprese ed attività che hanno aderito e che aderiranno”.

L’iniziativa, dopo questa giornata, proseguirà tant’è che questo progetto sarà portato all’interno dei Distretti del Commercio attivi sul territorio da parte di Confcommercio, desiderando replicare annualmente questo appuntamento con l’auspicio di fornire, quanto meno sul territorio, dati che possano evidenziare la costante diminuzione dei terrificanti numeri che oggi contraddistinguono questo fenomeno.

