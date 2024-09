“Magenta il colore della Musica”

Un evento imperdibile per la riapertura del Teatro Lirico, che quest’anno celebra i 120 anni: Totem, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza venerdì 27 settembre alle ore 21 una serata per presentare il libro dedicato al nostro illustre concittadino.

“Dopo la chiusura resa necessaria per consentire i lavori di adeguamento del Teatro Lirico alle normative vigenti in materia di sicurezza e terminato l’iter autorizzativo con il rilascio di tutti i relativi permessi da parte delle Autorità competenti, finalmente possiamo annunciare la riapertura del nostro teatro”, spiega il Sindaco Luca Del Gobbo. “Lo faremo ricordando i 120 anni di fondazione e la figura di un concittadino, un grande violinista che ha avuto fortuna e fama all’estero, la cui vita è stata davvero intensa, ricca, avventurosa e condivisa con l’amatissima moglie. Ringrazio Totem e le autrici del libro che presenteremo alla Città per il minuzioso lavoro di ricerca storica. La nostra è una Città piccola rispetto ad altre ma dalla storia importante che si intreccia con quello della nostra Nazione. Dallo studio delle vicende locali, minori rispetto ai grandi eventi che si studiano a scuola, si può capire tanto di una Comunità. Continuare il lavoro di ricerca sulla storia locale è di grande importanza per le giovani generazioni perché nel passato affondano le solide radici del presente e con esso si può guardare al futuro con consapevolezza”.

“Con un accurato lavoro di recupero di lettere, diari, articoli di giornale e foto d’epoca, messi a disposizione dagli eredi dell’artista, - dice Antonella Piras - abbiamo ricostruito la figura di un grande musicista che nel corso della sua carriera ha avuto fama internazionale ma, quasi per ironia della sorte, è oggi poco noto ai suoi stessi concittadini. Al termine di questo lungo percorso, che ci ha portato a scoprire aspetti pubblici ma anche intimi di questa figura, abbiamo proposto al Sindaco Del Gobbo di completare il progetto realizzando un volume celebrativo che presentiamo con grande piacere nell’evento speciale del 27 dedicato a Emilio Colombo. Questo progetto aspira anche a riportare alla luce il profondo solco della grande tradizione musicale e violinistica nel quale far scorrere il futuro dei nostri tanti giovani talenti che, come Emilio, portano Magenta nel mondo con lo strumento ‘sotto braccio e la musica in tasca’”.

La serata si aprirà con il benvenuto istituzionale del Sindaco Luca Del Gobbo e l’intervento delle autrici Anna Maria Burresi, Franca Galeazzi, Carla Salvadori.

Seguirà lo spettacolo che, attraverso un emozionante reading di pagine scelte dal volume e la proiezione di immagini d’epoca, ripercorrerà i momenti più significativi e avventurosi della vita del musicista. Un uomo che, nel corso della sua brillante carriera, si esibì alla corte dello Zar Nicola II di Russia, alla presenza della famiglia reale inglese e nelle principali capitali d’Europa, lasciando una impronta importante nel mondo della musica della sua epoca.

