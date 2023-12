A Magenta si accende il Natale

Non mancano gli appuntamenti per Magenta che si prepara al Natale con iniziative per tutti i gusti.

Non mancano gli appuntamenti per Magenta che si prepara al Natale con iniziative per tutti i gusti. Primo evento per i più piccoli, in biblioteca, sabato 16 dicembre dalle 15, con un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo. Sempre sabato sarà possibile inviare la lettera a Babbo Natale presso il suo ufficio postale in piazza Liberazione, mentre la Fanfara dei

Bersaglieri porterà i suoi squillanti auguri per le vie della città. Chiuderà la giornata il concerto di Natale della Banda 4 Giugno, alle 21 presso la Sacra Famiglia.

Domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 18 in piazza Liberazione, il Comitato Agricolo del Magentino allestisce ‘Agrinatale’ il mercato dei prodotti agricoli locali. Il Coro Civico Città di Magenta celebra ‘Vent’anni di Musica Insieme’ con un concerto domenica 17 alle 21 presso l’Auditorium Baracca. Sabato 23 dalle 14.30 in piazza Liberazione verrà allestito il laboratorio di Natale con la slitta di Babbo Natale e dalle 15.30 arriverà il ritmo travolgente dei ballerini di Ambro y Corazon ASD. L’attesa del Natale si concluderà con il taglio del panettone e il brindisi domenica 24 dicembre in piazza Liberazione alle 17 a cura della Pro Loco.

