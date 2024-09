In bici a Miazzina...tra sociale e sapori

Il 15 settembre 2024 il team cuggionese di ASD Insubria Sport propone la quinta edizione della ciclogita sociale Cuggiono-Miazzina.

Il 15 settembre 2024 il team cuggionese di ASD Insubria Sport propone la quinta edizione della ciclogita sociale Cuggiono-Miazzina. Come da tradizione, questa pedalata prevede differenti gradi di difficoltà, dalla pedalata in pianura, sino alla gita completa salendo sino al paese (750 mt di altezza), sempre con l’assistenza del personale e dei mezzi di ASD Insubria. Anche quest’anno la ciclogita è dedicata a diffondere la conoscenza ed il sostegno della Epidermiolisi Bollosa, malattia genetica rara che rende la pelle dei bimbi fragile come le ali di farfalla (da qui la definizione di Bambini Farfalla, affetti da EB), sostenuti dalla instancabile attività di www.debra.it/it. La partenza dei cicloturisti è prevista per le 7,30 di domenica 15 settembre presso l’Oratorio di Cuggiono, previo tesseramento ad ASD Insubria. Quest’anno, oltre alla tradizionale “sgambata” da Cuggiono a Miazzina e ritorno, grazie ad una bella collaborazione nata con l’Amministrazione comunale di Miazzina, la locale Pro Loco e molte Associazioni locali, questo evento darà il via ad una giornata di grande divertimento e beneficenza: a Miazzina sono previste attività conviviali e turistiche per promuovere questo evento a scopo benefico e suggellare un’amicizia tra i due paesi che prosegue da decenni, grazie alla Colonia Cuggionese di Miazzina. A partire dalle 10,30 di domenica 15 settembre si potrà partecipare a numerose esperienze su prenotazione (gite in ebike, passeggiate a Baita Fumo, come realizzare un salame…) ed acquistare prodotti tipici e locali. Alle 11.00, in centro paese, un aperitivo di accoglienza ed a seguire una polentata per gustare le specialità territoriali. E’ possibile godere di questa bella giornata anche se non si fosse amanti della bicicletta, raggiungendo Miazzina con mezzi propri. Per chi volesse partecipare, ma non avesse la possibilità di usare mezzi propri, ASD Insubria mette a disposizione alcuni posti in autobus, offerti gratuitamente sino ad esaurimento, con partenza dall’Oratorio di Cuggiono alle 8,30 e rientro previsto per le 18,30 a Cuggiono. Una bella occasione per scoprire o ri-scoprire Miazzina e la Val Grande.

