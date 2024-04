Associazioni protagoniste in Fiera

Nonostante il meteo infelice, la Fiera di Primavera di Cuggiono ha scaldato gli animi dei tanti cittadini e visitatori che hanno visitato le vie del paese.

Nonostante il meteo infelice, la Fiera di Primavera di Cuggiono ha scaldato gli animi dei tanti cittadini e visitatori che hanno visitato le vie del paese. Tantissimi gli ambulanti ‘dell’Insubria’ presenti, disposti tra via san Rocco, piazza San Maurizio e Villa Annoni: prodotti tipici gustosi, utensileria e antiquariato per quello che è stato un bellissimo mercato a cielo aperto, corredato anche dall’ottimo street food cucinato da Work in progress (WIP). Le associazioni cuggionesi hanno esposto i loro stand negli spazi di Villa Annoni. Tra di esse anche l’Azzurra Soccorso, ‘Otto trilli’, l’associazione micologica, AVIS Cuggiono, il Parco del Ticino e la Protezione Civile-Polizia Locale. I vigili in particolare hanno presentato i disegni che i bambini della scuola dell’infanzia hanno prodotto nel progetto che la vigilessa Giuliana ha proposto loro: protagonista la ‘zia Poli’, un polipetto che ha insegnato ai più piccoli le prime regole della strada. Esposta anche la Honda Civic Type-R del consorzio dei Comuni dei Fontanili utilizzata per il trasporto organi. La cultura poi è stata protagonista nelle sale della Villa: oltre alle bancarelle di Libraria, ricche di volumi rari e antichi, i due concerti nel pomeriggio, offerti dall Quartetto Sforzesco e dalla banda. Calore (umano), sapori e cultura: il mix perfetto per vivere la rinascita primaverile verso l’estate.

