Da Funtanin l’aperitivo si fa green..e gourmet

Il progetto nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: offrire un aperitivo di alta qualità, in un contesto naturale e curato.

Dall’amore per la natura e l’arte della mixology nasce Giardino Funtanin – Agri Cocktails, un nuovo concept che trasforma l’aperitivo in un’esperienza immersiva tra essenze aromatiche, drink sartoriali e tapas gourmet. Una vera rivoluzione per lo spazio che, fino a poco tempo fa, ospitava l’ Agri-gelateria amata da grandi e piccoli. Oggi quel luogo si trasforma in un giardino sensoriale, dove ogni cocktail è pensato per raccontare il territorio attraverso ingredienti freschi e a chilometro zero, coltivati direttamente in loco. Il progetto nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: offrire un aperitivo di alta qualità, in un contesto naturale e curato. Le essenze coltivate nel giardino – menta, melissa, basilico, rosmarino – sono le protagoniste della drink list, che propone cocktail realizzati su misura, come piccole opere d’arte liquide. “La mixology è un linguaggio creativo,” raccontano i fondatori, “e noi lo parliamo con ingredienti vivi, coltivati con le nostre mani. Ogni drink nasce da una storia, da una pianta, da un profumo.”

