'BGPA' fa il punto e risponde alle accuse

Non l'hanno presa bene ed era nel novero delle cose più che normali. Gli esponenti della lista 'Busto Garolfo Paese Amico' rispediscono al mittente le accuse a loro rivolte dalla lista 'Insieme per Busto', ovvero dai consiglieri Francesco Binaghi e Patrizia D'Elia. "Francesco Binaghi - esordisce la lista che sostiene il sindaco Giovanni Rigiroli - ha avuto un comportamento ai limiti dell'insolenza, esprimendosi verso il sindaco con frasi vicine all'insulto, alzando ripetitamente la voce e assumendo atteggiamenti irrispettosi, in particolare nei confronti dell'assessora Biondi". Seguono poi i rilievi su alcuni aspetti specifici. Per quanto concerne le nomine nel consiglio d'amministrazione della Farmacia, BGPA parla di "efficace continuità" precisando come "Il sindaco abbia ritenuto di confermare due delle figure che, negli ultimi anni, hanno composto il Cda stesso garantendo una buona gestione della Farmacia, dimostrata sempre da bilanci molto positivi e costantemente approvati all'unanimità in consiglio comunale". Capitolo Casa di Comunità: BGPA ne ribadisce la centralità per la comunità bustese parlando di "struttura che sarà fondamentale per la cura della salute dei cittadini di Busto Garolfo e dei paesi limitrofi". Riguardo all'abbattimento degli alberi di via Mazzini, la lista chiarisce che era "inevitabile, in vista della realizzazione di un hub della salute decisivoper il futuro della nostra zona". BGPA respinge anche l'accusa secondo cui le risposte dell'Amministrazione comunale siano state "evasive" come sottolineato da Insieme per Busto. E prosegue ricordando come, ai sensi del regolamento, l'interrogazione non preveda diritto di replica. A D'Elia la lista fa presente che "ha mancato completamente di commentare le risposte dell'amministrazione in merito agli interventi volti a tutelare gli inquilini degli stabili comunali di via Mazzoni preferendo concentrarsi su una serie di considerazioni generali contro l'operato dell'Amministrazione". Il tema più delicato riguarda il teleriscaldamento, questione che ha molto scaldato il dibattito politico di quest'ultimo periodo. All'accusa rivolta da Binaghi e D'Elia di non avere accolto la proposta di una commissione ad hoc per occuparsi del teleriscaldamento, BGPA replica asserendo che "con la Commissione permanente neo costituita Ambiente ed area assetto del territorio è già possibile compiere ogni genere di approfondimento , anche attraverso il confronto con tecnici competenti appositamente inviati e prendendo in esame tutta la documentazione inerente al complicato argomento". E ha ricordato come la seduta della Commissione permanente convocata per il 5 agosto si occuperà proprio di quest'argomento. "Risulta così evidente - prosegue BGPA - come la nostra scelta risponde concretamente e celermente al bisogno di confronto palesato dalla richiesta del gruppo consiliare Centrodestra per Busto e Olcella". Anche sulla riserva mossa da D'Elia riguardo all'opportunità dell'ex sindaco Susanna Biondi di intervenire sul discorso del teleriscaldamento i toni sono fermi: "L'assessore Biondi, sindaco di Busto Garolfo per dieci anni - si legge ancora- ha seguito con pieno coinvolgimento la vicenda del teleriscaldamento e del recesso dal contratto con Smeam, è quindi del tutto normale , o meglio doveroso, che porti il suo contributo alla discussione". A compendio, la lista di maggioranza parla quindi con riferimento a Insieme per Busto di "tono polemico, spesso caratterizzato da modalità irrispettosece sempre divisivo".

