Si intitola 'Le Parole di CasAmica. Luoghi di vita indipendente', l'evento in programma sabato 5 aprile dalle 16.30 in via Fredda a Turbigo. L'occasione per riflettere insieme sui possibili percorsi di vita per le persone con disabilità, tra indipendenza e socializzazione, attraverso una mostra fotografica 'Toc. Toc! Storie, stanze e strade' allestita presso l'appartamento di CasAmica e un intervento a tema della dottoressa psicoterapeuta Anna D'Imperio ('Passo dopo passo: il ruolo della famiglia nell'autonomia dei figli'). E a seguire CasAmica aprirà le porte al territorio proseguendo il pomeriggio con la presentazione della targa 'Le Parole di CasAmica' che racconta il progetto dal punto di vista di chi lo vive. Concludendo, poi, l'appuntamento con un aperitivo con intrattenimento musicale a cura del gruppo di cantautori 'Il camper delle berve'.

