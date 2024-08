"Amministrazione Rigiroli: pressapochismo e arroganza"

Le accuse non sono all'acqua di rose: arroganza, pressapochismo, incompetenza. 'Insieme per Busto', gruppo consiliare che fa riferimento a Francesco Binaghi e Patrizia D'Elia, va come un rullo compressore verso la maggioranza per quanto, a suo avviso, ha riservato l'ultimo consiglio comunale.

Le accuse non sono all'acqua di rose: arroganza, pressapochismo, incompetenza. 'Insieme per Busto', gruppo consiliare che fa riferimento a Francesco Binaghi e Patrizia D'Elia, va come un rullo compressore verso la maggioranza per quanto, a suo avviso, ha riservato l'ultimo consiglio comunale. "Disconoscendo compiutamente quanto indicato nello Statuto della Farmacia comunale - è l'incipit - che parla di speciali competenze tecniche e amministrative , il sindaco ha effettuato le proprie nomine seguendo tristi logiche da vecchia politica e manuale Cencelli , tralasciando merito e competenze dei candidati". Insieme per Busto aveva indicato Marcella Nebuloni, laureata alla Bocconi e direttrice finanziaria di un gruppo internazionale in ambito sanitario. La lista di opposizione accusa la giunta di "aver preferito una diplomata perito turistico che però casualmente si è distinta in campagna elettorale per le sue posizioni da ultras sui social di Rigiroli". Parole che pesano come pietre. I toni non si attenuano neppure riguardo all'interrogazione sui "Disagi arrecati ai lavori per l'amplamento della casa di comunità agli alloggi popolari di via Mazzini". "Surreale - spiega la lista- come il sindaco , con la consueta arroganza, abbia rimproverato la nostra consigliera D'Elia colpevole a suo dire di andare fuori tema nella risposta". Toni forti anche per il commento all'interrogazione presentata dal gruppo Centrodestra per Busto e Olcella sul teleriscaldamento. "Nonostante la disponibilità di entrambi i gruppi di opposizione a modificare la mozione pur di arrivare a una soluzione condivisa - è il commento - hanno insistito per la bocciatura della mozione che chiedeva semplicemente l'istituzione di una commisione ad hoc per lo studio approfondito delle problematiche relative al teleriscaldamento che, ricordiamo, pende come una spada di Damocle sulle finanze del comune vista la richiesta di risarcimento milionario avanzata dalla concessionaria". La lista 'Insieme per Busto' compendia i suoi rilievi al vetriolo con tre espressioni: arroganza, incompetenza, pressapochismo.

