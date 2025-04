Tempo di tulipani a Corbetta

Dal 26 marzo è possibile raccogliere i tulipani direttamente dal campo, passeggiare e catturare la bellezza della fioritura primaverile con un click.

No, non serve un viaggio in Olanda per ammirare degli splendidi campi pieni di tulipani: dal 2024, infatti, è sufficiente una gita a Corbetta. Tulipland Corbetta è un’iniziativa di Cascina Scuola che anche quest’anno ci permette di fare un salto tra i colori della primavera: dal 26 marzo è possibile raccogliere i tulipani direttamente dal campo, passeggiare e catturare la bellezza della fioritura primaverile con un click. Cascina Scuola non ci regala soltanto dei meravigliosi tulipani; quest’estate, infatti, il loro campo si tingerà di giallo e con l’edizione 2025 di Sunnyland potremo trovare anche i girasoli. Il costo dell’ingresso è di soli 5 euro e inclusi nel prezzo ci sono ben due tulipani, per i bambini al di sotto dei 3 anni invece è tutto gratuito! Il biglietto può essere acquistato direttamente al campo negli orari di apertura.

