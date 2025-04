'Fiera Primaverile' al parco Sciaredo

Una vera e propria tradizione, ma quest'anno, come si dice, "cambia veste". Novità, infatti, per la Fiera Primaverile di Castano, che si sposta al parco Sciaredo.

Una vera e propria tradizione, ma quest'anno, come si dice, "cambia veste". Novità, infatti, per la Fiera Primaverile di Castano, che si sposta al parco Sciaredo. Appuntamento, allora, il 6 aprile dalle 9 alle 18, con la Mostra Mercato Ambulanti e il Mercatino degli Hobbisti a cura dell’Associazione 'Mani Magiche'. Saranno presenti, inoltre, attrazioni per i bambini all’interno del parco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!