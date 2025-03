Domenica 13 aprile un viaggio panoramico e lento per scoprire vini pregiati e sapori del territorio sul treno della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Trasformare il viaggio in treno in un'esperienza ancora più coinvolgente. Dopo gli esperimenti, riuscitissimi, del treno storico e del teatro su binari con “L'intrigo del treno”, la Ferrovia Vigezzina- Centovalli arricchisce ulteriormente il suo catalogo di proposte con “Cantine a bordo”.

Una prima edizione che vuole abbinare il viaggio lento e panoramico a bordo dei convogli bianchi e blu a degustazioni che possano far conoscere i vini dell'Alto Piemonte, accompagnati dalle eccellenze gastronomiche del territorio, abbinati anche a qualche calice fuori Regione.

L'evento è in prossima domenica 13 aprile: ad aspettare i viaggiatori alla stazione di Domodossola (VB) sarà un treno speciale (i posti sono limitati, obbligatorio l'acquisto online: https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/cantine-a-bordo-13-aprile... ) che lascerà il tunnel ferroviario alle ore 11. Prima della salita a bordo, i passeggeri ritireranno al punto informazioni il kit degustazione.

Il percorso si snoderà lungo i paesaggi della bassa Val d'Ossola e della Valle Vigezzo, fino a raggiungere Re, l'ultima stazione prima del confine svizzero. Durante il viaggio, oltre ad ammirare i paesaggi primaverili protagonisti di un'esplosione di verde luminoso, i passeggeri saranno guidati lungo un percorso di scoperta di cinque pregiati vini dell’alto Piemonte e di Valdobbiadene in abbinamento agli assaggi messi a punto per l'occasione dallo chef Luca Prata della Trattoria Stazione di Trontano.

Raggiunta la stazione di Re, il treno tornerà a Domodossola, dove l'arrivo è previsto per le ore 13.22. L'acquisto dei biglietti è disponibile online o presso la biglietteria di Domodossola. Costo: 40 € adulti / 24,50 € ragazze/i (7/16 anni, la degustazione dei cinque vini sarà sostituita con acqua minerale) / i bambini da 0 a 6 anni viaggiano gratis.

I calici protagonisti saranno quelli della Cantina Silvia Barbaglia (Cavallirio, Boca), Cantina Malga Ribelle (Valdobbiadene), Cantina Edoardo Patrone (Val d’Ossola). Gli stessi produttori saranno presenti a bordo per raccontare i vini in degustazione, le caratteristiche e le unicità del patrimonio enologico dei propri territori. A fine corsa i passeggeri potranno acquistare le bottiglie direttamente dai produttori.

Per informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto: https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/cantine-a-bordo-13-aprile... .

L’evento è confermato anche in caso di maltempo.

