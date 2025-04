Busto Garolfo premia l'istruzione

"A voi - ha detto agli studenti l'assessore alla pubblica istruzione Stefano Carnevali - va il nostro grazie, i vostri risultati ci fanno sperare nel futuro e ci ricordano come l'impegno consenta di ottenere sempre grandi risultati. Allo stesso modo un grazie va alle vostre famiglie che vi hanno supportato lungo tutto il vostro percorso formativo".

Nove per gli alunni della secondaria di primo grado e dieci per quelli della secondaria di secondo grado. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo ha premiato le sue eccellenze con l'assegnazione di borse di studio. "A voi - ha detto agli studenti l'assessore alla pubblica istruzione Stefano Carnevali - va il nostro grazie, i vostri risultati ci fanno sperare nel futuro e ci ricordano come l'impegno consenta di ottenere sempre grandi risultati. Allo stesso modo un grazie va alle vostre famiglie che vi hanno supportato lungo tutto il vostro percorso formativo". Il sindaco Giovanni Rigiroli, dal canto suo, ha aggiunto: "nessuna generazione ha mai avuto accesso a nozioni e possibilità formative come la vostra, questa grande risorsa rappresenta una fortuna che però dovrete utilizzare al meglio, questo mondo va cambiato, avete tutte le carte in regola per farlo e spero che avrete il coraggio e la determinazione per mettervi in gioco". La cerimonia ha anche inteso rendere omaggio all'impegno profuso dal mondo scolastico cittadino nelle sue varie articolazioni e funzioni. "E' dove si costruisce il futuro della nostra società- ha sottolineato ancora Carnevali - la scuola va sostenuta con ogni sforzo necessario, come amministrazione il nostro impegno, in questi anni, è stato caratterizzato da grandi investimenti che ci hanno consentito di costruire una grande collaborazione con l'ICS Tarra, collaborazione per cui non ci stanchiamo mai di ringraziare la dirigente Maria Assunta Lattuca e tutto il corpo docente". Ma, se la parte dei docenti e dei collaboratori a vario titolo rappresenta una delle gambe solide su cui la scuola deve reggersi, ha spiegato Carnevali, l'altra gamba è quella dei genitori: "serve che le famiglie vivano, conoscano e difendano la propria scuola, solo così la si aiuterà a crescere e migliorare". Per la scuola è intervenuta la vicepreside Federica Cassis: "la nostra scuola partecipa sempre con molto piacere ed emozione alla giornata dei meritevoli, per noi è un onore celebrare i traguardi di questi ragazzi ed è davvero emozionante, perché la maggior parte di loro sono stati nostri alunni fin dal primo giorno della scuola dell'infanzia". Cassis ha poi ringraziato anche famiglie e comune per l'apporto fornito. Gli studenti della secondaria di primo grado premiati sono Alessia Vignati, Emma Ruccolo, Stella Dainese, Kris Hazizi, Annalaura Esposito, Giada Zoia, Ilaria Barlocco e Isabella Re. Le borse di studio destinate agli allievi della secondaria di secondo grado sono invece andate a Simone Petrone, Greta Rimoldi, Agnese Miriani, Luca Lazzaroni, Lorenzo Bellusci, Gaia Galente, Emma Maria Biggiogera, Federico Castoldi, Marco Borsotti, Dorina Carla Re, Massimo Trezzi, Beatrice Cosuccia, Sofia Clementi, Gaia Garavaglia, Margherita Palazzi e Antonino Arcuri.

