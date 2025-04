Più sicuri, mettendo in campo azioni e iniziative concrete. E proprio in questa direzione, allora, va l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale di Castano martedì 15 aprile alle 20.45 in sala consiliare.

Più sicuri, mettendo in campo azioni e iniziative concrete. E proprio in questa direzione, allora, va l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale di Castano martedì 15 aprile alle 20.45 in sala consiliare. “Insieme per la sicurezza”: una serata di confronto e spiegazione. Intervengono: il Maggiore Pietro Francesco Laghezza (Comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano), l’Ispettore Paolo Macchi (Presidente dell’Associazione “Lampi Blu”), Fausto Benzi (referente dell’Associazione Italiana Controllo del Vicinato), Paolo Gaia (Vice Comandante della Polizia Locale di Castano), il Luogotenente Cosimo Paglialunga (Comandante della Stazione Carabinieri di Castano) e il Sindaco Roberto Colombo e l’Assessore Carlo Iannantuono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!