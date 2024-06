Rigiroli, pronto a guidare il paese

Emozionato, ma anche determinato a fare bene. Portando la sua impronta di sensibilità e impegno ma, al contempo, muovendosi in continuità con la filosofia amministrativa di chi lo ha preceduto, ovvero Susanna Biondi.

Emozionato, ma anche determinato a fare bene. Portando la sua impronta di sensibilità e impegno ma, al contempo, muovendosi in continuità con la filosofia amministrativa di chi lo ha preceduto, ovvero Susanna Biondi. Proclamato sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli ha molte sensazioni da condividere e lo fa via social: "Ringrazio tutte e tutti per la fiducia accordatami e accordata alla lista Busto Garolfo Paese Amico - esordisce - Ringrazio in generale tutte le elettrici e gli elettori che hanno partecipato fattivamente alla vita democratica del nostro Comune e tutte le persone che hanno lavorato ai seggi e negli uffici comunali coinvolti nelle operazioni di voto, desidero congratularmi con tutti gli eletti a fare parte del nuovo consiglio comunale augurando a tutti loro un buon e proficuo lavoro". Del nuovo consiglio comunale faranno parte, per la lista vincitrice, l'ex sindaco Susanna Biondi, Andrea Milan, Valentina Re, Stefano Carnevali, Claudia Borsani, Giuliano Ciancia, Laura Porta, Daniele Dianese, Anna La Tegola, Marco Zangirolami e Prospero Roseti. Il Centrodestra potrà, invece, contare su Mario Binaghi e Ilaria Cova e Sabrina Lunardi. Sui banchi dell'opposizione siederanno poi anche Patrizia D'Elia e l'ex presidente del consiglio comunale Francesco Binaghi, esponenti di 'Insieme per Busto'.

