Bloccati su una piattaforma: arrivano i Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Milano hanno soccorso nel pomeriggio a Turbigo tre operai rimasti bloccati per circa un'ora su una piattaforma aerea a circa 25 metri di altezza, mentre procedevano alla potatura di un albero all'interno di un giardino privato. La piattaforma utilizzata dai tre giardinieri ha ceduto improvvisamente piegandosi sull'albero. Momenti di paura e panico per i malcapitati, ma grazie al tempestivo intervento delle squadre provenienti dai distaccamenti di Legnano, Inveruno e dalla sede centrale di Milano, i tre operai sono stati portati in salvo senza conseguenze.

