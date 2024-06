Speciale Elezioni / Castano Primo - Ecco il programma di Alessandro Landini e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Che bella Castano

Con la lista ‘Che Bella Castano’ mettiamo al centro la bellezza e la voglia di prendercene cura. Guardiamo con particolare attenzione al diritto alla solidarietà e all’integrazione sociale; facilitiamo l’accesso ai servizi di sostegno, potenziamo i servizi dedicati al lavoro, al diritto alla casa, alla sanità e alla promozione della persona. Sosteniamo il diritto allo studio, valorizziamo i luoghi della cultura e promuoviamo i Festival. Altri tasselli, riguardano il limitare il consumo di suolo, rigenerare le costruzioni già esistenti, sostenere l’uso di fonti energetiche rinnovabili e favorire la creazione di comunità energetiche. Per la Castano di domani vogliamo curare il patrimonio esistente, rendendo più accessibili le zone verdi, incentivando la mobilità dolce e promuovendo abitazioni in affitto a canone sociale. Promuoveremo i valori dello sport (un’idea: il Festival dello Sport), dando ampio sostegno alle attività sportive. Dal punto di vista commerciale, collaborazione tra Comune, associazioni di categoria e attività. Lanceremo un’App per collegare le attività commerciali, oltre a rivedere i tributi comunali per agevolare i commercianti.

