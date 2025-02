Bonalli lascia: c'è l'ex sindaco

Cambio sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale. Carola Bonalli (‘Insieme Progettando Castano’) lascia, infatti, la massima assise cittadina.

Cambio sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale. Carola Bonalli (‘Insieme Progettando Castano’) lascia, infatti, la massima assise cittadina: al suo posto ecco pronto ad entrare l’ex sindaco Giuseppe Pignatiello. “Una decisione certamente non semplice, ma che nasce dall’esigenza di dedicare più tempo ad altri aspetti importanti della mia vita che, in questo momento, richiedono maggiori attenzioni e impegno - commenta la stessa Bonalli - Dopo oltre 10 anni trascorsi a servizio della comunità, di cui 5 come vice sindaco, sento che per ora sia giusto per me chiudere questo significativo capitolo della mia vita pubblica. È stata un’esperienza straordinaria, fatta di impegno, passione e dedizione, ma anche di obiettivi raggiunti e grandi soddisfazioni che porterò sempre con me. Tale scelta non mi impedirà, comunque, di restare vicino alla nostra comunità, che mi troverà sempre pronta e disponibile a dare il mio contributo”.

