L'ANPI ricorda Matteotti

In occasione del centenario dell'uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti, il coordinamento ANPI del Castanese (che include le sezioni di Arconate, Buscate, Casorezzo, Castano Primo, Dairago, Inveruno - Cuggiono, Turbigo e Vanzaghello), in collaborazione con l'Ecoistituto della Valle del Ticino e con il patrocinio del Comune di Castano Primo, organizza un evento commemorativo di grande valore storico e culturale.

Domenica 13 ottobre, presso l'auditorium Paccagnini di Castano Primo, alle ore 18, si terrà la lettura-spettacolo a cura del gruppo BOVISATEATRO, ispirata al celebre romanzo di Antonio Scurati, "M. Il figlio del secolo". Il testo, vincitore del Premio Strega, ripercorre l'ascesa al potere di Benito Mussolini e gli eventi tragici che segnarono la storia dell'Italia, tra cui l'omicidio di Matteotti, simbolo della resistenza politica contro il regime fascista.

L'ingresso allo spettacolo sarà libero, un'opportunità preziosa per la comunità di riflettere su una delle pagine più buie della storia italiana, attraverso una rappresentazione teatrale intensa e coinvolgente.

Al termine dell'evento, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un'apericena al costo di 15 euro, un momento di convivialità e discussione in cui approfondire quanto emerso dallo spettacolo. È richiesta la prenotazione obbligatoria per l'apericena entro martedì 8 ottobre, specificando se si preferisce un'opzione vegetariana o normale. Per prenotarsi, è possibile contattare i seguenti numeri:

Bruno: 392 3449879

Pino: 338 9121741

Questo evento non è solo una commemorazione di Giacomo Matteotti, ma un’occasione per ribadire l’importanza della memoria storica e della difesa dei valori democratici, attraverso la cultura e la partecipazione della cittadinanza.

