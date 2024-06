Ciocca e Garavaglia per i tre candidati Lega

Angelo Ciocca e Massimo Garavaglia: ultimi giorni prima del voto e a Castano ecco, allora, due esponenti di spicco del Carroccio.

Angelo Ciocca e Massimo Garavaglia: ultimi giorni prima del voto e a Castano ecco, allora, due esponenti di punta del Carroccio. Si va verso il weekend dell’8 e 9 giugno e i tre rappresentanti della Lega di Castano (Daniele Rivolta, Dario Sanson e Corinna Casara), in ‘corsa’ con la coalizione ‘Castano di Centrodestra’ del candidato sindaco Roberto Colombo, chiudono questa campagna elettorale con un aperitivo insieme alla cittadinanza al bar gelateria 'Xenia' di piazza Dante. “Un altro appuntamento per parlare e incontrare i castanesi – spiegano – Un ulteriore momento di confronto e per ringraziare chi ogni giorno ci fa sentire il suo sostegno. Adesso ci attendono le ultime ore prima delle urne, continueremo a lavorare per presentare i nostri progetti e le idee che abbiamo in mente per il presente e il futuro della nostra città. Siamo pronti. Siamo una lista che mette assieme competenze, qualità professionali e umane e voglia di impegnarci gli uni affianco agli altri”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!