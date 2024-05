Elezioni europee: al voto con chiarezza

Padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti sociali, parlerà del tema "L'Europa che vogliamo, un'Europa unita nella diversità, forte, democratica, libera, pacifica, prospera e giusta" giovedì 30 maggio a San Giorgio su Legnano.

Le elezioni europee sono ormai alle porte. Ed emerge, da parte dei cittadini, non solo la necessità di conoscere i programmi delle varie liste concorrenti ma anche quella di conoscere più a fondo i meccanismi di funzionamento delle rappresentanze istituzionali continentali. San Giorgio su Legnano offre al riguardo un'occasione di riflessione per giovedì 30 maggio alle 21 nel salone dell'oratorio. Padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti sociali, parlerà del tema "L'Europa che vogliamo, un'Europa unita nella diversità, forte, democratica, libera, pacifica, prospera e giusta". L'incontro è aperto a tutti e in particolar modo alle giovani generazioni chiamati a far crescere, in loro e intorno a loro, una coscienza europea sempre più salda negli anni a venire".

