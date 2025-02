Prima pietra posata: il nuovo polo scolastico è realtà

Boffalora - "Oggi è una giornata speciale - ha affermato il primo cittadino Sabina Doniselli - Come Amministrazione abbiamo questo grande obiettivo: investire nella nostra scuola e nella vostra istruzione. Perché crediamo che sia l'investimento migliore che Boffalora possa fare".

Questa mattina, la comunità di Boffalora ha preso parte alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo scolastico. "Oggi è una giornata speciale - ha affermato il primo cittadino Sabina Doniselli - Una giornata che rimarrà nella storia di Boffalora. Abbiamo lavorato e ci abbiamo creduto tanto in questo progetto. Come Amministrazione abbiamo questo grande obiettivo: investire nella nostra scuola e nella vostra istruzione. Perché crediamo che sia l'investimento migliore che Boffalora possa fare". Il progetto prevede la demolizione dell’attuale scuola Secondaria e della palestra per lasciar spazio ad un polo moderno e innovativo che ospiterà la scuola Primaria e Secondaria, una palestra, una nuova mensa e un'area esterna attrezzata. Alla cerimonia erano presenti gli alunni di ogni ordine e grado oltre al Dirigente Scolastico, Alessandra Moscatiello, l’Amministrazione Comunale, l’Assessore all’istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi e il Parroco di Boffalora Don Luigi Lazzari, oltre all'azienda Bottoli che effettuerà i lavori. "Cari ragazzi - ha continuato poi l'assessore Tironi - sono sicura che, anche quando sarete adulti, ricorderete questo momento importante. Regione Lombardia negli ultimi anni ha investito 140 milioni di euro solo per gli edifici scolastici e continueremo a farlo. Perché crediamo che l'investimento più importante sia proprio nella scuola, nel futuro". La cerimonia si è conclusa con la posa della prima pietra.

