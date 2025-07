"Noi": cortometraggio da premio

Ci hanno messo passione e inventiva e sono stati premiati. I ragazzi del Liceo Cavalleri di Parabiago si godono in lungo e in largo il riconoscimento attribuito al loro cortometraggio intitolato "Noi".

Ci hanno messo passione e inventiva e sono stati premiati. I ragazzi del Liceo Cavalleri di Parabiago si godono in lungo e in largo il riconoscimento attribuito al loro cortometraggio intitolato "Noi", realizzato con la regia di Marco Cassini nell'ambito del progetto Look Up e presentato al Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc. I ragazzi parabiaghesi hanno ricevuto la nomination per due categorie: Premio cortometraggio scuola e Premio Main Sponsor Sitec. L'associazione Culturale 3 Elle che ha sostenuto il progetto parla di "Un riconoscimento importante che celebra il talento e l'impegno delle nuove generazioni". Ai ragazzi è arrivato anche il riconoscimento dell'amministrazione comunale: " è un riconoscimento importante - si legge in una nota - che premia il lavoro, la creatività e il talento dimostrato nel percorso proposto dal progetto Look Up, realizzare un cortometraggio ed essere selezionati in due categorie è davvero un bel riconoscimento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!