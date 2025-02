Innamorati di Arconate

Fiocchi, nastri rossi e un cuore che riporta l'hashtag #innamoratidiarconate: è l'originale iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Arconate.

L'Amministrazione Comunale di Arconate ha proposto alla cittadinanza un'iniziativa dal sapore romantico: da qualche giorno infatti, l'albero posto al centro della piazza si è tinto con i colori dell'Amore. Fiocchi, nastri rossi e un cuore che riporta l'hashtag #innamoratidiarconate. L'invito è proprio quello di farsi fotografare sotto l'albero e pubblicare le proprie foto sui social. L'iniziativa, come specificato in una nota dall'Amministrazione, è stata realizzata a costo zero utilizzando l'albero posizionato per il periodo natalizio. Anche il primo cittadino, l'onorevole Mario Mantovani, non ha perso l'occasione per una dolce e romantica foto con la moglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!