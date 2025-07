Interventi alla scuola Media 'Curiel'

Sul piatto ci sono circa 474 mila euro. Di questi, circa 185 mila potrebbero arrivare dal Bando Impianti Sportivi promosso dalla Regione.

Sul piatto ci sono circa 474 mila euro. Di questi, circa 185 mila potrebbero arrivare dal Bando Impianti Sportivi promosso dalla Regione. Il Comune di Cornaredo persegue l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e di rinforzare la resa energetica del corpo palestra e spogliatoi della scuola Media Curiel. "Attualmente - si legge nella relazione del progetto elaborata dal Comune - l'edificio consta di ventinove aule per l'attività didattica, una palestra e relativi bagni e spogliatoi, un'aula professori, uffici e servizi, la scuola Media è frequentata da 340 alunni circa, è presente lo spazio mensa ma non la preparazione pasti che sono forniti da una ditta esterna ed è presente una centrale termica dedicata al riscaldamento della scuola e della palestra spogliatoi e all'approvigionamento dell'acqua calda sanitaria per la sola scuola". L'obiettivo dell'intervento programmato dall'Amministrazione comunale è di "Dare esecuzione agli interventi di manutenzione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e far fronte alla risoluzione delle problematiche determinate da guasti o rotture". L'altra finalità è legata al miglioramento del livello qualitativo del servizio in termini di sicurezza e accessibilità. L'opera si propone di avere una valenza strutturale di lungo periodo che consenta di ridurre gli interventi di manutenzione, e quindi anche i relativi costi da sostenere, nel tempo.

