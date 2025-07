Mezzo milione di euro per i tre immobili

Mezzo milione di euro e una mission precisa: dare nuovo smalto ai tre immobili di cui è proprietario in via Enrico Toti.

Mezzo milione di euro e una mission precisa: dare nuovo smalto ai tre immobili di cui è proprietario in via Enrico Toti. Il Comune di Canegrate dà il via a un rilevante intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria "con la finalità - si legge in una nota - di individuare soluzioni di housing temporaneo per persone senza dimora e comunque in grave emergenza abitativa". Nel dare il via libera al decollo del progetto, il comune di Canegrate può avvalersi di un finanziamento messo a punto dal Ministero del Lavoro e per le Politiche Sociali. "Tale progetto - spiega ancora il comune - è stato definito, sia dal punto di vista tecnico che da quello gestionale, dall'Ambito Alto Milanese per il tramite dell'Azienda Sociale del Legnanese Sole". Gli appartamenti saranno quindi destinati a finalità residenziale per venire incontro alle esigenze di chi, alle prese con problemi economici, abbia difficoltà a reperire un'abitazione.

