Cubo di Rubik: pronti a sfidarsi

L'idea di crearlo venne nel 1974 all'ungherese Erno Rubik. Il cubo a sei facce frutto della sua inventiva avrebbe in breve tempo colonizzato il mondo e venduto 350 milioni di pezzi. Il principio guida è, partendo da sei facce dai colori spaiati, ricostruirne sei di colore identico. Sessanta virtuosi di quest'arte manipolatoria si daranno appuntamento a Casorezzo il 13 e 14 settembre per sfidarsi all'ultimo cubo. Il torneo si svolgerà nella sala civica intitolata a Giorgio Ambrosoli e le iscrizioni si potranno ricevere sino a lunedì 8 settembre. I requisiti per l'iscrizione sono scaricabili dal sito del comune o dal suo profilo social. Si è valutato che con il cubo si sia cimentato nel mondo circa un miliardo di persone, praticamente quasi un sesto della popolazione del pianeta.

