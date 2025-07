Il parco di via Toti si rifà il look. L'Amministrazione comunale di Dairago ha messo nero su bianco un progetto figlio del coinvolgimento del consiglio comunale dei ragazzi che ha portato la freschezza delle idee e delle necessità giovanili a supporto dell'intervento.

Il parco di via Toti si rifà il look. L'Amministrazione comunale di Dairago ha messo nero su bianco un progetto figlio del coinvolgimento del consiglio comunale dei ragazzi che ha portato la freschezza delle idee e delle necessità giovanili a supporto dell'intervento. "Il risultato - spiega in una nota la prima cittadina Paola Rolfi - è la creazione di un parco più grande , inclusivo, rispondente alle esigenze delle persone con difficoltà motorie o diversamente abili, in cui sarà possibile giocare, fare attività fisica, sport, a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno messo a disposizione della comunità tempo, idee e passione va il sentito ringraziamento dell'amministrazione comunale". Il novero degli interventi è ampio: si va dall'ampliamento del parco sino a via Branca alla demolizione della recinzione in cemento con la sua sostituzione sino a creazione di tre accessi, illuminazione dei percorsi ciclopedonali con lampade a led, aree giochi per bambini, workout con attrezzature ginniche, ristrutturazione dei servizi igienici, posa del monumento ai partigiani e della panchina tricolore ed eliminazione della fontana centrale. Nell'intervento, il cui costo si aggira sui 271 mila Euro, figurano anche la conservazione del patrimonio arboreo, della teleferica e del percorso atletico in legno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!