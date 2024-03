Cuggiono: premiati i 'Grandi Lettori'

Lo scorso 23 marzo si è tenuta, presso la Sala Consiliare del comune di Cuggiono, la premiazione del concorso ‘Grandi Lettori’ promosso dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca.

Lo scorso 23 marzo si è tenuta, presso la Sala Consiliare del comune di Cuggiono, la premiazione del concorso ‘Grandi Lettori’ promosso dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca. “L’idea è nata dall’analisi dei dati di accesso e frequenza della nostra biblioteca comunale – ci spiega l’Assessore Claudia Togliardi – Insieme alla nostra bibliotecaria Silvana, abbiamo osservato un incremento rispetto agli anni precedenti sia degli accessi sia delle richieste di prestito. Per portare un esempio in merito ai prestiti effettuati dai singoli utenti abbiamo registrato una media di 14 libri rispetto ai 5 libri della media nazionale. Da qui l’idea di premiare e valorizzare il legame che lega i lettori alla biblioteca.” Così, nella mattina di sabato 23 marzo sono stati premiati i sei lettori, per fasce d’età, che si sono distinti nel 2023 per numero di prestiti effettuati: Francesco La Gamba (0-6 anni), Sebastiano Colombo (7-14 anni), Sabrina Garavaglia (15 -18 anni), Giorgia Bruni (19 – 35 anni), Paola Anzoli (36-60 anni) e Sonia Maria Oldani 8over 60)

“Con questa premiazione – conclude il Sindaco Cucchetti - abbiamo voluto riconoscere formalmente chi ha deciso di investire il proprio tempo nella lettura arricchendosi in termini di conoscenza e sfruttando così al massimo i servizi messi a disposizione dalla nostra Biblioteca. Ringrazio l'assessore Togliardi e la nostra bibliotecaria Silvana per aver organizzato l'evento e mi congratulo ancora con tutti i vincitori.

