sabato 09 agosto 2025 | ore 17:59

Abbandona rifiuti in strada: individuato l'autore

Abbandona rifiuti lungo la strada: individuato dalla Polizia locale. L'episodio, nei giorni scorsi, a Nosate.
Nosate - Polizia locale

Abbandona rifiuti lungo la strada: individuato dalla Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate. L'episodio a Nosate e, dopo l’accertamento e contestazione della violazione, veniva prescritta la bonifica dell’area con conseguente smaltimento di quanto depositato a cui il trasgressore ottemperava ottenendo così l’applicazione applicata della sanzione amministrativa pecuniaria in deflazione pari a 2500 euro che lo stesso soggetto ha conciliato al fine di non avere ripercussioni di natura penale.

