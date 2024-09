Ripartono i 'Corsi nel cassetto'

Nuova stagione di 'Corsi nel cassetto' per la Biblioteca di Inveruno.

La biblioteca di Inveruno propone i due 'Corsi nel cassetto' per adulti. 'Il sipario Magico' è il corso di teatro per adulti condotto dalla bravissima Donatella Bartolomei, attrice, cantante e docente di lunga e comprovata esperienza. I partecipanti impareranno ad approcciarsi alla recitazione mediante il linguaggio del corpo e della voce, esplorando la conoscenza di sé attraverso la creatività. La seconda proposta ' Parliamo Giapponese?' è l'appassionante viaggio con Alessandra Bonecchi nel magico oriente. Attraverso la lingua e gli ideogrammi, si approfondirà la conoscenza della cultura di un Paese tanto lontano quanto affascinante.

Per informazioni 02 9788121 - biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it

