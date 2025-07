Organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Arconate, l’evento offrirà ai lettori l’occasione di conoscere da vicino l’autrice e la sua opera, un romanzo profondamente radicato nel territorio arconatese e nelle sue memorie familiari.

Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 21.00, presso il suggestivo Palazzo Taverna di Arconate, si terrà un incontro speciale con l’autrice Giovanna Ceriotti, che presenterà il suo libro "Quando ancora non ero – Il filo delle madri", edito da Golem Edizioni. Organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Arconate, l’evento offrirà ai lettori l’occasione di conoscere da vicino l’autrice e la sua opera, un romanzo profondamente radicato nel territorio arconatese e nelle sue memorie familiari. Il sottotitolo, Il filo delle madri, richiama infatti un tema intimo e universale: il legame materno attraverso le generazioni. L'iniziativa ha anche uno scopo benefico. Il ricavato delle vendite del libro durante la serata sarà interamente devoluto al Gruppo Mani Aperte, associazione arconatese che da anni si dedica con impegno al sostegno delle persone con disabilità. L’appuntamento è fissato in via Roma 42, nel cuore di Arconate. Per informazioni, è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 0331 461143 o via email all’indirizzo biblioteca [at] arconate [dot] org. Un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura e per chi desidera sostenere una nobile causa, riscoprendo nel contempo le storie e le radici della propria comunità.

