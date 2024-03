Passa la Milano-Torino

Il percorso di gara (SS.11 da Corbetta in direzione Trecate lungo Corso Europa e le diverse rotatorie verso Pontenuovo) verrà chiuso al transito a partire dalle 11.30.

Anche il territorio magentino sarà interessato, mercoledì 13 marzo, dal passaggio della 105ma Milano-Torino, gara ciclistica internazionale per professionisti organizzata da RCS Sport Spa che quest'anno partirà da Rho e terminerà a Salassa.

Come richiesto dalla Prefettura, è stato predisposto un piano viabilità che prevede il presidio di tutte le rotonde e intersezioni critiche sulla SS11 a cura della Polizia Locale di Magenta e di equipaggi forniti dalle Forze dell’Ordine.

Lungo il percorso - a presidio delle intersezioni - saranno presenti volontari delle numerose associazioni di volontariato che hanno aderito all’appello lanciato dal Sindaco e dal Comando di Polizia Locale.

Il passaggio in Magenta è previsto per le 12.00 circa.

Si avvisa la cittadinanza che il percorso di gara (SS.11 da Corbetta in direzione Trecate lungo Corso Europa e le diverse rotatorie verso Pontenuovo) verrà chiuso al transito a partire dalle 11.30.

Chiusure e prescrizioni viabilistiche saranno rese note a mezzo di segnaletica stradale

