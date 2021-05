88 i positivi a Magenta

Nei comuni vicini si registrano 28 casi di contagio a Robecco, 16 a Boffalora Ticino, 34 a Corbetta.

A Magenta i positivi sono 88 (erano 97 due settimane fa), di cui 21 ricoverati in ospedale. Nel corso dell’ultima settimana sono morte per Covid altre due persone. Nei comuni vicini si registrano 28 casi di contagio a Robecco, 16 a Boffalora Ticino, 34 a Corbetta (dove nei giorni scorsi sono stati celebrati i funerali dell’ex vigile Carlo Cagnola deceduto a 69 anni proprio per aver contratto una polmonite da Covid).

