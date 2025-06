Danzando intorno al mondo

Saggio di fine anno per la scuola 'Tersicore Danza'. 'La bussola dei sogni': un bellissimo viaggio danzante attorno al mondo, alla scoperta di se stessi.

Pronti a viaggiare intorno al mondo e farlo a ritmo di danza? Pronti, eccome! E un bellissimo ed emozionante viaggio è stato quello che hanno fatto le allieve e gli allievi della scuola ‘Tersicore Danza’, in occasione del Saggio di fine anno ‘La bussola dei sogni’. Due serate che sono state come detto un viaggio simbolico attraverso il mondo dei sogni, esplorando temi di crescita, identità e scoperta interiore. Le coreografie, poi, curate dalla direzione artista di Alessio Cattaneo e da tutto il corpo docenti della scuola hanno trasportato il pubblico in un'esperienza emozionante e coinvolgente. Un grande finale, dunque, per una stagione che ha visto ‘Tersicore Danza’ regalarsi straordinarie soddisfazioni e raggiungere importanti risultati e traguardi, chiudendo l’anno con quasi 150 iscritti ai corsi di danza e di fitness.

