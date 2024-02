In programma venerdì 23 febbraio alle 21 nella sala consiliare del comune di Canegrate l'appuntamento dal titolo "La signora delle comete" con Amalia Ercoli Finzi.

Il suo è un primato che mai nessuno le toglierà. Amalia Ercoli Finzi è la prima donna in Italia ad avere conseguito la laurea in ingegneria aeronautica. Il suo curriculum è fatto di esperienze luccicanti come quelle di consulenza con Nasa, Esa e Asi. E la sua attività l'ha resa una delle autorità in ambito aerospaziale. Chi vorrà conoscerne da vicino il profilo professionale lo potrà fare grazie a un appuntamento in programma venerdì 23 febbraio alle 21 nella sala consiliare del comune di Canegrate dal titolo "La signora delle comete". La serata è stata promossa da Il Sorriso- Vita e salute, Volti Ambrosiani, associazione Alcide De Gasperi , Acli Canegrate e il Gelso con la collaborazione e il patrocinio del comune. Contemporaneamente, nella buvette e per iniziativa del gruppo di ricerca storico di Busto Garolfo, sarà allestita dalle 20 alle 23 una mostra fotografica dal titolo "Cosa ci resta della luna".

