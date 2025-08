Giunta alla terza edizione, promette ancora una volta un grande coinvolgimento. In programma il 28 settembre, la camminata e corsa amatoriale 'Tapasciada BiciTav'.

Giunta alla terza edizione, promette ancora una volta un grande coinvolgimento. In programma il 28 settembre, la camminata e corsa amatoriale 'Tapasciada BiciTav' partirà dal Pra Grand di Bernate Ticino e arriverà al parco di via Toti di Arluno. Le iscrizioni si potranno effettuare dalle 8.30, la partenza è prevista invece per le 9. In alternativa le si potrà fare sul sito www.wikingracingteam.com.

