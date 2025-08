Efficientamento alle scuole

La crisi energetica è in atto e i prezzi lievitano. Di fronte a questa situazione, il comune di Busto Garolfo intende correre ai ripari e sottoporre i suoi edifici a una razionalizzazione dei consumi. A tal riguardo, l'Amministrazione comunale ha previsto un intervento di efiicientamento che riguarderà la scuola primaria Tarra e la secondaria Caccia.

La crisi energetica è in atto e i prezzi lievitano. Di fronte a questa situazione, il comune di Busto Garolfo intende correre ai ripari e sottoporre i suoi edifici a una razionalizzazione dei consumi. A tal riguardo, l'Amministrazione comunale ha previsto un intervento di efiicientamento che riguarderà la scuola primaria Tarra e la secondaria Caccia. Come si legge nella determina, la decisione nasce dal fatto che "la particolare condizione di crisi energetica con l'aumento incontrollato dei prezzi pone come urgente l'opportunità di intervenire in modo efficace sulla riduzione dei consumi in materia energetica". Gli interventi che il comune intende mettere in campo "consistono- prosegue la determina - in un complesso di lavori riguardanti il sistema di regolazione della temperatura in automatico con telegestione e nella sostituzione delle attuali caldaie asservite agli stessi con impianto a elevata prestazione". Per l'esecuzione, il comune ha pensato di cercare di avvalersi del contributo sul bando Seed di Regione Lombardia.

